Affaire des 675 kg de cocaïne: les mystères du 'labo" de Ngaparou percés Avec l'affaire des 675 kilos de cocaïne saisis à Ngaparou, Libération estime que le mystère est percé désormais avec le "labo" qui est passé au peigne fin.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Janvier 2021 à 05:55 | | 0 commentaire(s)|

Le Franco-sénégalais Ousmane Hamady Diaw alias "Ouz" , dispose de trois fausses identités et c'est lui qui dirigeait les opérations.

Il est signalé en Gambie où près de trois tonnes de cocaïne ont été saisies au Port de Banjul.



Des "Range Rover" volés en France, immobilisés à Dakar et à Ngaparou lors des perquisitions. Le journal affirme plusieurs résidences et immeubles construits avec l'argent de la drogue sont identifiés.



Le Belge Jean Yann Blain écroué pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue, blanchiment de capitaux et vol en réunion.



