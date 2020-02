Affaire des 750 kg de cocaïne saisis Dakar : l’équipage du 3e navire tombe en Gambie Les membres de l’équipage du 3e navire qui avait réussi à semer les garde-côtes sénégalaises, un Marocain et un Belge, après la saisie de 750 kg de cocaïne en mer, à Dakar, au mois d’octobre dernier, ont été arrêtés en Gambie, selon "L’Observateur". Ils ont été transférés au Sénégal et mis à la disposition de l’Ocrtis pour continuer l’enquête, ajoute le journal. La liste des personnes qui devaient convoyer la cocaïne, le 31 octobre dernier, est ainsi complète, souligne le journal.

