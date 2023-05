Affaire des 800 millions FCfa retirés du Trésor: Yankhoba Diattara donne des détails

Yankhoba Diattara s’explique : « Il faut aussi comprendre comment fonctionne l’Etat. Quand il y a un match ou quelque chose de ce genre, la Fédération ou la direction de la Haute compétition fait une fiche technique, sur les besoins de couverture de l’évènement international, en intégrant les primes des joueurs, les délégations de la Caf ».



Il ajoute : « Ils font la fiche sur la base des informations fournies par la Fédération sénégalaise de football. Quand la fiche arrive, le ministre des Sports valide. Après, la fiche est envoyée au trésor qui regarde, dégage le budget et la remet entre les mains du DAGE, qui exécute ».



Selon M. Diattara repris par "L’Observateur", « après exécution, le DAGE prend les justificatifs et les amène au Trésor pour avoir son budget. Et si le Trésor valide, lors du prochain match, on lui décaisse, soit le même montant ou celui demandé. Et le DAGE dont on parle, a quand même de l’expérience ».



« Il a géré plus de cinq campagnes et connaît toute la procédure de gestion. C’est pour cela, quand on parle d’audit, je n’ai pas d’inquiétude, parce que je pense vraiment que tous ceux qui sont du ministère ou s’occupent de ces aspects, que ce soit la DAGE ou la direction de la Haute compétition pour le Mondial ou la Can, ont de l’expertise pour le faire. Le ministre peut donner des ordres et coordonner, mais à mon avis, en matière de gestion, ceux qui sont en charge de ça, ont l’expérience et l’expertise », a-t-il conclu.