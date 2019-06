Affaire des 94 milliards : 20 personnes auditionnées, le rapport attendu au mois d’août

La Commission d’enquête parlementaire a auditionné plus de 20 personnes pour faire la lumière sur l’affaire des 94 milliards du TF 1451/R suite aux accusation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, contre l’ancien Directeur général des domaines, Mamour Diallo.



L’enquête des députés sera bientôt bouclée et le rapport final sera déposé au mois d’août.

