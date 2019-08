Affaire des 94 milliards- Alioune Tine : « Le Procureur devait être le premier à se saisir de cette affaire » Alioune Tine, fondateur d’Africa Jom Center s’est prononcé sur l’affaire des 94 milliards de FCfa après la publication des résultats de la commission d’enquête parlementaire et l’annonce de la plainte du leader de Pastef, Ousmane Sonko. Demandant au Procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye de s’autosaisir, il a exigé la lumière sur cette affaire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Août 2019 à 21:07 | | 0 commentaire(s)|

« Le problème de fond dans cette affaire, reste celui de la bonne gouvernance. Et, dans la question de bonne gouvernance, il y a beaucoup d’organes mieux habilités pour le traitement de cette affaire que la commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale. Nous avons l’Ofnac, la Cour des comptes, l’Inspection générale d’Etat, le procureur de la République », a cité Alioune Tine.



Ainsi, il précise que dans une démocratie avancée et de bonne gouvernance, c’est le procureur de la République, maître des poursuites qui doit s’autosaisir pour faire jaillir la vérité. « Le Procureur devait être le premier à se saisir de cette affaire. Seulement, le problème au Sénégal, c’est la discrimination dans le traitement des dossiers. Si on avait un traitement impartial des affaires judiciaires, un Etat neutre au service exclusivement de l’intérêt du public, il n’y aurait pas de problème. Mais si la rue intervient, il faut s’interroger sur le dysfonctionnement de nos institutions », a-t-il regretté.



Sur ce, le défenseur des droits de l’Homme a déploré l’absence de rapports depuis un certain temps et le silence radio des organes de contrôle.



Leral



