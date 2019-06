Affaire des 94 milliards FCFA: plus de 20 personnes déjà auditionnées La commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale mise en place dans le cadre de l’affaire dite des 94 milliards FCFA, a déjà auditionné plus de 20 personnes, selon "L’As".

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019

Selon la même source, Ousmane Sonko, l’accusateur, et l’accusé, Mamour Diallo, ancien patron des Domaines, devraient bientôt passer devant la commission d’enquête qui doit déposer son rapport au mois d’août prochain.



Sauf que le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a déjà indiqué qu’il ne déférera pas à la convocation de la commission, même si les parlementaires tiennent à boucler ce dossier au mois de juillet prochain.

