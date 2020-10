Affaire des 94 milliards FCfa: Un an après la plainte de Mamour Diallo, le dossier dort dans les tiroirs

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Le 15 octobre 2019, Mamour Diallo portait plainte, devant le procureur, contre Ousmane Sonko, leader de Pastef, dans l’affaire dite des 94 milliards de FCfa.



Un an, jour pour jour après, cette plainte dort toujours dans les tiroirs. D'après des informations de "Libération online", à la date d’aujourd’hui, aucune enquête préliminaire n’a été ouverte.



