Affaire des 94 milliards : Les auditions débutent ce vendredi à Dakar

Selon L’Observateur, cinq mandataires des héritiers défileront devant les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), désormais chargée du dossier par le parquet du Pool judiciaire financier. Cette dernière multiplie les efforts pour élucider cette affaire qui retient l’attention du public depuis 2019.



Un litige foncier complexe

Cette affaire trouve son origine en 1978 et porte sur 275 hectares, dont 267 immatriculés au nom des héritiers de feu Ousmane Mbengue. Le litige opposait à l’époque la famille Mbengue à Djily Mbaye, un marabout et homme d’affaires influent, décédé en 1991.



La situation a pris une dimension politique lorsque Ousmane Sonko est intervenu, dénonçant ce qu’il a qualifié de « spoliation » d’une famille modeste. Il a accusé des responsables de l’administration foncière, notamment Tahibou Ndiaye et Mamour Diallo, ex-directeurs du Cadastre et des Domaines, d’avoir joué un rôle central dans cette affaire.



Une plainte et des accusations graves

Le 15 octobre dernier, les avocats des héritiers ont déposé une plainte auprès du Parquet financier, s’appuyant sur un rapport de l’OFNAC. Selon ce rapport, « d’importantes sommes auraient été détournées par des structures ou des personnes tierces, avec la complicité de hauts fonctionnaires, à l’insu des héritiers ».



Cette démarche fait suite à la décision du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, qui, sept mois plus tôt, avait ordonné la radiation de la pré-notation litigieuse sur le titre foncier.



Alors que l’enquête s’accélère, l’opinion publique attend avec impatience les conclusions de cette affaire devenue un symbole des controverses foncières au Sénégal.