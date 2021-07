Affaire des 94 milliards: Ousmane Sonko critique la justice et révèle sur feu Samba Sall... Débouté encore par la Cour d'appel sur l'affaire des quatre vingt quatorze (94) milliards de francs CFA qui l'oppose à Mamour Diallo, Ousmane Sonko n'a pas dit son dernier mot, en saisissant la Cour suprême.

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 07:02 | | 0 commentaire(s)|

Mieux, le leader de Pastef s'est même défoulé sur la justice qu'il accuse d'être "une justice complice d'une vaste entreprise d'escroquerie".



Selon le candidat présidentiel de 2024, "chers compatriotes, on peut vous voler des milliards de francs de vos impôts avec la bénédiction d'une certaine justice aux ordres de Macky Sall", dit(il.



Attaque contre la justice et révélation sur feu Samba Sall



"Le procureur refuse de lever le doigt...les escrocs sont affiliés à l'APR. Feu le doyen des Juges m'avait avoué devant mes avocats et son greffier, lors de notre dernier face à face le 3 mars 2021, qu'il s'était fait taper sur les doigts par toute la hiérarchie étatique pour m'avoir simplement entendu en 2019 en qualité de partice civile", a-t-il révélé, à l'issue de la décision de la Cour d'appel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos