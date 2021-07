Affaire des 94 milliards: Ousmane Sonko, leader de Pastef va saisir la Cour de Cassation Débouté par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar, le leader de Pastef-Les patriotes, Ousmane Sonko va épuiser la procédure en saisissant le Cour de Cassation. Dans un tribune intitulé « Une justice complice d’une vaste entreprise d’escroquerie » publiée sur sa page Facebook, l’opposant du régime en place dénonce la mainmise du président Macky Sall sur la justice.

« Le doyen des juges, après avoir enregistré notre plainte et nous avoir entendu, a préféré refuser d’informer arguant que nous n’avions pas qualité à agir lorsque l’argent de 15 millions de sénégalais est volé par une poignée de personnes. Rien de surprenant là aussi : feu le doyen des juges m’avait avoué devant mes avocats et son greffier, lors de notre dernière face à face le 3 mars 2021, qu’il s’était fait taper sur les doigts par toute la hiérarchie étatique pour m’avoir simplement entendu en 2019 en qualité de partie civile », se désole le patriote en chef.



La chambre d’accusation, regrette Ousmane Sonko, avec un zèle et une précipitation inexplicables, vient de confirmer ce refus d’informer. « On n’en attendait pas plus de ce juge : quand on est pressenti au remplacement du procureur de Macky Sall, il faut bien donner des gages à ce dernier qui considère que les postes de procureur, doyen des juges, présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême, entre autres, lui appartiennent et leurs occupants lui doivent docilité et obéissance. À surveiller dans les semaines à venir », dira-t-il.



Déterminé à user tous les voies de recours pour éclairer la lanterne de sénégalais dans cette affaire, il a instruit ses avocats de saisir la Cour de Cassation. « Nous considérons avoir largement rempli notre rôle de citoyen et de vigie dans cette affaire.



Toutefois, pour épuiser la procédure, et sans illusion aucune, nous avons demandé à nos avocats de saisir la Cour de Cassation pour faire simple : le procureur de Macky Sall vous dit qu’il lui est égal que des milliards de vos impôts soient subtilisés par des caciques du régime.



Lui est beaucoup plus préoccupé par la traque des opposants à son maître ; le doyen des juges et la chambre d’accusation vous disent que oui, certainement il y a eu escroquerie, mais il ne revient pas à Ousmane Sonko, citoyen sénégalais et député, représentant du peuple de le dénoncer : “Xaalisu réew mi la, yoonam nekku ci”. Voilà à quoi une partie importante de notre justice est réduite », s’offusque le député.



