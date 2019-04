Affaire des 94 milliards: Synergie républicaine exige l’activation du dossier Synergie républicaine, affiliée à l’Apr, a demandé, dans une déclaration, que la lumière soit faite dans l’affaire dite des 94 milliards, dont on avait plus parlé depuis la période préélectorale, révèle Enquête. Synergie républicaine demande au Procureur de la république, à s’auto-saisir dans ce dossier, surtout que, estime Synergie républicaine, les accusations d’Ousmane Sonko lui ont valu de bons points à l’élection présidentielle et que le peuple jugerait suspect le silence continu des autorités.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 14:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos