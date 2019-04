Affaire des 94 milliards f CFA : Ces grosses pointures de l’Etat qui doivent être entendues

Si la Commission d’enquête parlementaire éprouve le dur désir de faire la lumière sur l’affaire des 94 milliards F Cfa du fameux Titre Foncier 1451/R, elle n’aura point besoin de se torturer les méninges. Au motif que, pour être fixée sur la véracité ou la fausseté de l’acte d’accusation d’Ousmane Sonko contre Mamadou Mamour Diallo, ladite Commission a l’obligation morale d’entendre le gouverneur de Dakar, qui fixe le prix du mètre carré ; le directeur général des Impôts et Domaines, Cheikh Bâ, patron du prévenu ; le directeur général du Trésor, dont les Services ont dû payer, si paie y a ; le directeur général du Budget, ordonnateur ; l’ex-directeur régional des Domaines de Dakar, Dame Fall, qui a engagé la procédure dans l’affaire du TF1451/R.







D’après SourceA, sans l’audition de toutes ces grosses pointures de l’Etat, toute autre démarche pourrait s’avérer tendancieux et comique.



