Affaire des 94 milliards: l’Assemblée nationale disculpe Mamour Diallo et mouille Sonko et le Receveur de Ngor-Almadies Le rapport de la Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards publié hier lors d’une plénière à l’Assemblée nationale, a disculpé le principal accusé, l’ex Directeur des Domaines, Mamour Diallo. C’est l’accusateur principal, Ousmane Sonko et Meissa Ndiaye, le chef du Bureau des Domaines de Ngor-Almadies, qui sont plutôt épinglés.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Octobre 2019 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon Source A qui donne l’information, c’est ce dernier qui est la seule personne habilitée à procéder aux paiements, émettre des chèques du Trésor, dont il est l’unique signataire.



Par ailleurs, la Commission accuse Ousmane Sonko d’avoir joué les intermédiaires pour le compte de certains héritiers, en utilisant des prête-noms.



Les représentants des héritiers ont d’ailleurs fourni à la Commission des feuilles de présence de réunions tenues avec Sonko et dans lesquelles il a apposé sa signature, ajoute la même source.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos