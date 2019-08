Affaire des 94 milliards : « si Sonko n’avait pas raison… » (Barthélémy Dias Barthélémy Dias est convaincu que Ousmane Sonko a raison dans l’affaire des 94 milliards qui l’oppose à Mamour Diallo, l’ancien Directeur des Domaines.

« Si Ousmane Sonko n’avait pas raison, on aurait levé son immunité parlementaire et il serait mis en prison », a, en effet, déclaré Barthélémy Dias, ce dimanche, dans l’émission Grand Jury de la RFM.

Selon lui, « si l’Assemblée nationale était sérieuse, elle aurait également ouvert une enquête parlementaire contre Aliou, sur les 6000 milliards ».



