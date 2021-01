Affaire des 94,177 milliards F CFA: la plainte de Sonko classée sans suite La plainte du député Ousmane Sonko, concernant l'affaire des 94,177 milliards F CFA a été classée sans suite.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 06:43

Dans sa plainte déposée depuis août dernier, le leader de Pastef chargeait Mamour Diallo, Meïssa Ndiaye, Tahirou Sarr et X pour escroquerie portant sur les deniers publics, faux, usage de faux et concussion.



"Même à supposer établies, les infractions susvisées ne sauraient occasionner ou entraîner un quelconque préjudice ni directement ni personnellement pour l'auteur de la plainte ou quiconque à l'exceptio n de l'Etat", estime le juge dans son "refus" d'informer", indique Libération.



