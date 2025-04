Affaire des Fonds Force COVID 19 : Mamadou L. Massaly porte plainte contre "Le Thié", pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation, ce mercredi Mamadou Lamine Massaly, par le biais de son pool d’avocats, sous la direction de Me Moustapha Dieng, porte plainte contre "Le Thié", pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation, ce mercredi 16 avril 2025.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 21:16 | | 0 commentaire(s)|

Lors d’une émission, "Le Thiè" y révèle des maisons vendues par Mamadou Lamine Massaly et une somme de 800 millions FCfa, issues des fonds Force Covid 19, blanchies avec la complicité de « toubabs ».



Mis au parfum de cette accusation, ce dernier, très en colère, a annoncé une plainte, avant de passer à l’acte. « Tolérance zéro s'appelle tolérance zéro. Nous verrons bien la suite qui sera réservée à cette plainte », conclut-il.





Ousseynou Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook