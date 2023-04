Affaire des « Néné Touti »: Les noms de deux joueurs de l’équipe nationale cités Les noms de deux Lions du football sont apparus dans le scandale de l’’affaire «Top cas». Il s’agit de Famara Diédhiou et Kara Mbodji et cinq autres personnes. D’après "L’Observateur", ces internationaux faisaient partie d’une liste de personnes qui devaient être maraboutées.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Avril 2023 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Les enquêteurs ont fait le constat de ce projet fumeux en fouillant le téléphone de Mame Bassine Niang, qui est membre du groupe «Néné Touti». D’après ses explications, c’est une nommée Fatou Diouck alias «Fatou Cocotte» qui lui a remis la fameuse liste. Elle précise que Fatou Cocotte était la petite amie de Famara Diédhiou depuis 2014.



L’attaquant des "Lions" lui avait fait des promesses qu’il n’a pas tenues. C’est ainsi qu’elle a décidé de le marabouter, histoire de lui régler son compte.



"L’Observateur" n’a pas donné plus de détails concernant cette sombre histoire entre le champion d’Afrique et Fatou Diouck. Rien, non plus, n’a filtré à propos de Kara Mbodji.



Le journal indique cependant que Mame Bassine Niang a été arrêtée à la suite d’une plainte de Mamadou Lamine Massaly, qui la fréquentait. Ce dernier avait saisi la justice pour diffamation. Ses cibles : les membres du groupe «Néné Touti», où il a été traité de tous les noms d'oiseaux à plusieurs reprises, à la suite d’une de ses sorties contre Ousmane Sonko.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook