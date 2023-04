Affaire des « Néné Touti »: Thioro Makhou Mandela, journaliste-chroniqueuse à Walf Tv serait au cœur

D’après L’OBS, l’exploitation de téléphone d’une des « Néné Touti », en l’occurrence Rokhaya a permis de relever des discussions via Messenger avec le profil de « Thioro Makhou Mandela », relatives à la collecte de données illicites et divulgation de données personnelles et à la diffamation de certaines célébrités.



Lors de son audition hier, la journaliste a reconnu être membre du groupe « Tope cas 221 et « Kay ma dee la » sous le profil de « Thioro Makhou Mandela ».



Elle déclare avoir été intégrée dans ce groupe par Rokhaya Daba Tine. Elle a, selon des informations de L’OBS, reconnu avoir commandité la publication de nombreux « cas » en envoyant des informations à la nommée Rokhaya Daba Tine, notamment l’affaire portant sur le nommé « Djiguel » sans autres précisions , producteur à la Sen Tv., taxé par le Groupe « Top cas » d’être un pervers sexuel.