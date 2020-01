Affaire des attestations du Bénin : Le Saes-Cesti décrète 72 heures de débrayage

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire des 52 attestions délivrées à des journalistes béninois refait surface. À compter de ce lundi, 20 janvier 2020, la section Saes du Cesti, observe un débrayage de 72 h renouvelables.



« Cette décision est arrêtée par l’assemblée générale de la section qui s’est tenue le vendredi 17 janvier 2020, en réponse au silence observé par les autorités rectorales à propos de l’affaire des attestations décernées de façon illégale à 52 journalistes béninois par Cousson Traoré, en violation du décret n° 2010-706 du 10 juin 2010 portant organisation et fonctionnement du CESTI.», déclarent Mouminy Camara et ses camarades dans un communiqué.



Le syndicat des enseignants du Cesti demande l’annulation pure et simple des attestations délivrées par Cousso Traoré Sall aux 52 stagiaires béninois. La section Saes du Cesti accusent la Directrice générale, Cousso Traoré Sall d’être là première directrice de cette école de journalisme à se livrer à un tel acte.



Le syndicat des enseignants du Cesti demande l’annulation pure et simple des attestations délivrées par Cousso Traoré Sall aux 52 stagiaires béninois.



À travers ce mouvement d’humeur, la section Saes du Cesti, qui compte paralyser les activités pédagogiques et boycotter les examens du Master et des jurys de soutenance des mémoires, exige “le respect scrupuleux des dispositions des articles 9, 28 et 29 du décret n° 2010-706 du 10 juin 2010 portant organisation et fonctionnement du Cesti”.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos