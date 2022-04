Affaire des bébés calcinés à l’hôpital de Linguère: Une ordonnance de non-lieu partiel en faveur de X, rendue Le juge du 2e cabinet de Louga après un an d’instruction, a rendu une ordonnance de non-lieu partiel en faveur de X dans l’affaire de la mort des bébés calcinés lors de l’incendie survenu au service pédiatrique de l’hôpital de Linguère.

Après que l’enquête de la gendarmerie a écarté la thèse de l’incendie criminel, le juge a requalifié les faits d’homicide involontaire. D’après l’OBS, les trois inculpés, le docteur Abdou Sarr limogé de son poste de directeur, les nurses Fatou Sy et Khady Seck, seront juges le 25 mai prochain. Ils sont renvoyés en correctionnelle.



A retenir,lors de l’incendie survenu le 24 avril 2021, 6 bébés ont été morts calcinés. Le feu proviendrait de la table chauffante, dotée de six lampes d’une puissance de 60 watts chacune, selon la SENELEC dont l’expertise technique a été sollicitée.



Les deux infirmiers ont été également, mutés à Louga. Quant à leur collègue contractuel, il aurait démissionné.





