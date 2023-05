Affaire des cocktails Molotov : Les 8 présumés fabricants placés sous mandat de dépôt

Après cinq retours de Parquet, les 8 présumés fabricants de cocktails Molotov ont été tous inculpés et placés sous mandat de dépôt par le Doyen des Juges, pour des délits présumés de menaces sur la sécurité publique et de terrorisme.



Selon les informations de "Rewmi", Mme Awa Diop a aussi été écrouée dans le cadre de l’instruction de ce dossier. La police aurait évité le pire à Dakar, à l’occasion du procès en appel pour diffamation mettant aux prises le ministre Mame Mbaye Niang et le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko.



A l’aide d’un important lot de cocktails Molotov, ce nouveau «Commando» voulait affronter, avec de telles armes, les Forces de l’ordre. Bien sûr, c’est la Sûreté urbaine qui a réussi à déjouer leur plan, après avoir exploité des renseignements et découvert les armes dans une maison inachevée à Malika.



Il s’agit, entre autres, de Cheikh Omar Bitèye, marabout domicilié à Malika plage, Abdourahmane Mboup, menuisier établi à Sangalkam, Baye Mbaye Kane, commerçant vivant à Malika et Ahmadou Fofana, un tailleur résidant à Malika.



Près d’un mois après l’arrestation de personnes pour participation à un «complot contre l’autorité de l’Etat» et «menaces sur la sécurité nationale», de nouveaux éléments font leur apparition : on ne connaît pas jusqu’où étaient prêts à aller les agents de la «Force spéciale» et du «Commando» du parti Pastef, dont plusieurs éléments ont été arrêtés par la police, ce qui est sûr, selon les premiers éléments de l’enquête, ils allaient provoquer des troubles.



En attendant, la Su poursuit ses investigations, multiplie les arrestations et continue la traque des autres membres du «gang», qui risquent gros. Il était prévu que Abdoul Karim Diop, procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, prenne la parole mardi dernier. Avec l’apparition d’éléments nouveaux, il a décidé de différer sa sortie, le temps de « boucler l’enquête ».