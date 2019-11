Affaire des faux billets : Khalidou Sy, présumé complice de Bougazelli, libéré

Kalidou Sy, un des présumé complice de Seydina Fall Bougazelli, arrêté dans l’affaire des faux billets de banque, a été libéré. Selon le quotidien "EnQuête" qui rapporte l’information, il a été relaxé hier en même temps que sa copine, Irène Preira, également mise en cause dans cette affaire.

Pourtant, dans ses nombreuses sorties médiatiques, Bougazelli avait rejeté la faute sur Kalidou Sy alias Kals. Le désormais ex-député Apériste a juré la main sur le cœur que Kals est le propriétaire du sac contenant des faux billets de banque avec lequel il a été arrêté et qu’il serait en dehors du territoire national.



