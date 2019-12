Affaire des faux billets : Le Burkinabè appelait Bougazelli "tonton député"

Moussa Ouedrago, arrêté dans l'affaire des faux billets, a fait de croustillantes révélations lors de son audition par les enquêteurs de la Sectionde Recherches. Du moins, si l'on en croit Libération.



"Lorsque Oumar Samb m'a présenté à monsieur le député, il y a de cela trois mois, ce dernier m'a reçu dans sa voiture où il m'a montré beaucoup de billets noirs qu'il m'a proposés de laver. Après avoir fait la comparaison avec de vrais billets, je lui ai dit que les siens n'étaient pas de bonne qualité", raconte Ouédraogo aux gendarmes.



Le Burkinabè d'ajouter : "Après deux rencontres au cours de laquelle j'ai renoncé à ses propositions, il m'a remis 7 billets de 10.000 F et quatre de 100 dollars à tester avant de me donner rendez-vous à l'Assemblée. Je l'appelais tonton député. J'avais l'intention de travailler avec lui si le lavage marchait".

