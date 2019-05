Affaire des faux billets : Le Procureur requiert 2 ans…contre Thione Seck qui fond en larmes

Le procureur de la République a requis 5 ans de prison ferme contre le ressortissant malien Alaye Djité et 2 ans dont 8 mois ferme contre le chanteur Thione Balago Seck. Ils sont jugés pour association de malfaiteurs, altération de signes monétaires ayant cours légal à l'étranger, blanchiment d'argent et tentative d'escroquerie.



Le ministère public a aussi demandé la confiscation et la destruction de tous les faux billets saisis.



Lors des débats d’audience, le père de Waly Seck a nié les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, informe « Pressafrik », Thione a affirmé avoir été marabouté avant de fondre en larmes. "A mon âge, Monsieur le Juge, je n'ai jamais pensé que je serai un jour devant vous pour répondre de ses chefs d'accusation. On a failli gâcher la carrière de mon fils (Waly Seck) puis, on a emporté mes 85 millions. Et là ou je vous parle, je prends 14 médicaments par jour à cause de mon emprisonnement" a-t-il dit, les larmes aux yeux.



Revenant sur la provenance de cet argent trouvé chez lui, il explique: "On m'a proposé une tournée européenne de 105 dates avec 50 millions d'euros comme avance. Donc moi je me suis dis tout simplement que " taye la Ngeuweul di nekh Thiép (les repas de ma famille vont augmenter en succulence.)". Et c'est un monsieur qui se nomme Joachim Cissé qui m'a apporté ce sac d'argent. A moins de 24 heures avant de voir mon avocat pour la signature du contrat, il m'a pris les 85 millions et c'est ce même monsieur qui m'a proposé le contrat" .



"Je répète, si je savais que c'était des faux billets la gendarmerie ne m'attraperais jamais. Et quand ils sont venus, par instinct, j'avais si peur que je me suis assis sur le sac. C'est une réflexion naturelle" , a-t-il ajouté.