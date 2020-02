Affaire des faux billets: Thione Seck, de nouveau, face au juge ce lundi Thione Seck, fera de nouveau face au juge ce lundi, dans l’affaire des faux billets, dans laquelle il est impliqué. "Les Échos" qui donne l’information, rappelle que la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar avait infirmé le premier jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dakar. Le chanteur et son co-prévenu, Ablaye Djité, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d'escroquerie.

