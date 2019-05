Affaire des faux billets: Thione Seck est libre !

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 11:01 | | 0 commentaire(s)|

L'affaire de blanchissement d’argent qui avait entraîné l’inculpation du chanteur Thione Ballago Seck et son supposé complice Alaye Djité, connaît son épilogue.



En effet, le juge Maguette Diop vient de déclarer libres les cprevenus. Selon le président du tribunal, les procès-verbaux de l'enquête préliminaire sur lesquels le parquet s'est basé pour son réquisitoire, sont nuls. Ainsi les exceptions de nullités soulevées par la défense à la barre, portant sur le non-respect de l'article 5 de l'Uemoa, ont été validées. Thione seck et son acolyte n'avaient pas bénéficié dès leur interpellation, d'avocats et n'ont pas été mis au courant de leurs droits.



Pour rappel, le leader du Raam Daan a été arrêté le 20 mai 2015 chez lui, en possession de 32,5 milliards de Fcfa en faux billets et inculpé, en même temps que son présumé complice, le Malien Alaye Djité, pour association de malfaiteurs, altération de signes monétaires ayant cours légal à l'étranger, blanchiment d'argent et tentative d'escroquerie.



Attrait à la barre du tribunal correctionnel de Dakar ce 9 mai dernier, le leader de Raam Daan a réfuté toutes les chefs d'accusation. Pour sa défense, le père de Waly Seck estimait, les larmes aux yeux, qu'il a été victime de maraboutage. Son acolyte, le Malien Alaye Djité qui se dit un homme de l'art, comédien de son état, témoigne que ces faux billet trouvés chez lui, n'était que pour les besoins du tournage d'une scène de théâtre.

