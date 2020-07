Affaire des faux billets: Thione Seck n’a pas renoncé à sa volonté de pourvoir en cassation

Il a été fait état du désistement de Thione Seck à se pourvoir en cassation dans l’affaire des faux billets, à la demande de ses avocats et de sa famille.



Selon "L’As", son avocat Me Ousmane Sèye a précisé que son client n’a jamais désisté de son pourvoi en cassation. Ceux qui l’espèrent n’ont qu’à déchanter, dit-il. D’ailleurs, il venait de raccrocher au téléphone, d'avec Thione Seck au moment où «L’As» l’appelait.



A l’en croire, le lead vocal de Raam Daan a confirmé le maintien de son pourvoi en cassation. Pour Me Sèye, c’est de l’intoxication et de la désinformation, parce qu’il y a des gens qui veulent que cet arrêt de la Cour d’appel ne soit pas critiqué.