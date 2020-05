Affaire des faux billets: le Colonel Ibra Wathie de la Légion de gendarmerie blanchit Pape Diop et Farba Senghor L’information a fait un grand bruit mardi. Cités par un des individus arrêtés dans l’affaire de faux billets de banque estimés à environ 1.500 milliards F CFA, l’ancien maire de Dakar, Pape Diop et Farba Senghor ont été blanchis par la gendarmerie. Le Colonel Ibra Wathie de la Légion de gendarmerie qui a piloté le dossier a démenti formellement toute implication d’un acteur politique.



Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Mai 2020 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|

« Il n’y a pas une seule grosse pointure, que ce soit du régime actuel ou du régime précédent, qui a été cité dans cette affaire », a révélé le Colonel Ibra Wathie. Avant de parler de « confusion dans les dossiers ».



Il souligne que dans cette affaire dont il est question : « il n’a pas été enregistré une déposition où

des hommes de haut niveau seraient impliqués dans le dossier qui est en cours ».



Le Colonel Wathie rappelle que « la brigade de recherche de Dakar a effectué le mercredi 13 mai 2020 vers 19 heures une saisine de matériel de fabrication de faux billets. Des coupures comprenant trois paquets de 50 millions d’euros, un paquet d’un milliard d’euros et un autre de 900 millions d’euros ; soit un total à peu près de deux milliards cinquante millions d’euros ».



Le mode opératoire des individus arrêtés, au nombre de six (6), consistait à se procureur des billets frauduleux avant de les acheminer au Sénégal, a conclu le Colonel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos