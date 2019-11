Affaire des faux billets : le film de la traque du réseau de Bougazelli Libération retrace dans sa parution du jour le film de la traque du réseau qui a abouti à l’arrestation de Seydina Fall Bougazelli et sa bande pour trafic de faux billets.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Novembre 2019 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|

L’agent infiltré rencontre le fournisseur



Dans la dernière décade du mois d’octobre, le chef de la Section de Recherches reçoit des renseignements relatifs à un réseau de trafiquants de faux billets au centre duquel se trouverait l’ex-député Seydina Fall Bougazelli. Un dispositif est vite mis en place pour mettre fin aux agissements de ces délinquants. Le dimanche 10 novembre 2019, un premier rendez-vous a été fixé dans une dibiterie, à Ouest-Foire, pour l’achat de faux billets par l’agent infiltreì de la Sr auprès de Mallé Diagne. Mais l’opération n’a pas prospérée.



Le King Fahd Palace comme appât



Un deuxième rendez-vous a été fixé à l’hôtel King Fahd Palace par le chef de la Sr, pour son agent infiltréì, afin de mieux rassurer le fournisseur. Le mercredi 13 novembre 2019, en lieu et place de Mallé Diagne venu au premier Rdv, c’est Mamadou Diop alias Dave qui retrouve l’agent infiltreì dans l’hôtel. Il était détenteur d’un paquet de billets noirs estimés aÌ un million de dollars qu’il devait échanger contre 120 millions de Fcfa. L’agent infiltreì décline son identité, l’équipe civile sort de sa planque et Mamadou Diop est arrêté. Interrogeì, il coopère et balance Mallé Diagne, Khalifa Ababacar Dia et Oumar Samb, tous domiciliés à Ouakam, ainsi que Moussa Ouédrago qui habite à Liberté III.



Une vaste opération rondement menée



Tous sont interpellés lors d’une opération rondement menée. Conduits à la Caserne Samba Dieìry Diallo, siège de la Sr, Mamadou Diop alias Dave et ses acolytes citent Bougazelli comme étant le fournisseur de billets noirs. Le 14 novembre, vers 11 heures, dans le bureau du chef de la Sr et en mode en haut- parleur, Oumar Samb a appelé Bougazelli pour passer commande. «J’ai un ami qui a besoin de billets noirs. Est ce qu’il y a des disponibilités ?». L’ancien député lui répond qu’il est dans son bureau avant de lui demander de le retrouver devant l’Assemblée. Finalement, le rendez-vous est fixé devant la Brioche Dorée de Ngor.



«Développeur monétaire universel», Walter P22…



Vers 14 heures 30, Bougazelli débarque sur place pour rencontrer Samb et le supposé client qui est en réalité un gendarme infiltré. Une fois dans la voiture de Bougazelli et après négociations sur le «prix», l’agent infiltré sort quelques minutes et fait signe à ses collègues qui encerclent le véhicule. Dans le coffre, les gendarmes découvrent une liasse de cent billets contrefaits en coupures de 100 euros, une liasse de cent billets contrefaits en coupures de 50 euros, une autre liasse de billets noirs, un pot de poudre noire estampillée «développeur monétaire universel», une somme de 6 millions de Fcfa, un pistolet Walter P22 etc.



L'ex-député brandit son…immunité parlementaire



Dans la foulée, une autre équipe se rend à Liberté 3 pour cueillir Moussa Ouedrago. Interrogé sur Pv, ce Burkinabè soutient avoir été reçu par Bougazelli qu’il a connu par l’entremise d’Oumar Samb. D’après lui, Bougazelli lui avait montré des liasses de billets noirs en lui proposant de les laver. Conduit au siège de la Section de Recherches, Boughazelli, qui a été pris en flagrant délit, brandit son … immunité parlementaire avant d’exiger la présence de son conseil. Il sera libéré, entre temps, sur convocation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos