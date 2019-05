Affaire des faux médicaments de Touba: le procès en appel renvoyé, Woury Diallo sort son décret de grâce

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Initialement prévue aujourdhui devant le Tribunal de Grande instance de Thiès, le procès en appel des « trafiquants » des faux médicaments saisis à Touba Belel, a été encore renvoyé au 24 juin prochain.



Motif ? L’un des prévenus, en l’occurrence Amadou Woury Diallo n’a pas déféré à la convocation du tribunal. Le décret de grâce présidentielle dont il a bénéficié et qui fait l’objet d’une vive polémique, a été versé dans le dossier. Une information confirmée par son avocat Me Khassimou Touré et celui de la partie civile, Me Babou, tous deux interrogés par Iradio.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos