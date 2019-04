Affaire des faux médicaments saisis à Touba Belel : Amadou Woury Diallo condamné à 5 ans de prison, gracié

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

La cargaison de médicaments transportée de la Guinée-Bissau vers Touba, estimée à plus d’un milliard et 300 millions de francs Cfa, sur laquelle les gendarmes de Touba avaient mis la main, renaît de ses cendres.



Le Guinéen Amadou Woury Diallo, une des deux personnes arrêtées et condamnées dans cette affaire est gracié. Du moins, selon la Rfm dans son édition de 16 heures 30 de ce vendredi.



D’après Rfm, cette décision surprenante n’a pas plu à Me Abdoulaye Babou, l’avocat de la partie civile dans cette affaire. Et, il dénonce de puissants lobbies qui seraient derrière cette affaire.



A retenir que Bara Sylla et Amadou Woury Diallo, ont été condamnés respectivement à sept et cinq ans. Ils étaient aussi condamnés à payer chacun une amende de 200 millions de F Cfa à l’Ordre national des pharmaciens et au Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal.









Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos