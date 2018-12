Affaire des "filles faciles" de Dakar: Les mis en cause jugés aujourdhui

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

Les dix jeunes écroués dans l’affaire des « filles faciles », relative à une liste de centaines de jeunes filles de Dakar dont les numéros de téléphone, photos et adresses été partagés sur les réseaux sociaux seront jugés aujourd’hui au tribunal correctionnel de Dakar. Ils risquent jusqu’à cinq ans de prison. Pour rappel, ils ont été placés sous mandat de dépôt pour collecte déloyale de données à caractère personnel, diffusion de ces mêmes données à travers internet, atteinte à l’image et à la dignité.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos