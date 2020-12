Affaire des gadgets contenant de l'alcool: tout le stock écoulé depuis un mois L'affaire des gadgets contenant de l'alcool et vendu dans les écoles où les élèves ont eu à s'en délecter continue de faire des vagues.

En effet, quatre (4) suspects ont été arrêtés et déférés au parquet depuis ce vendredi.



Libération fait savoir que Khalil, le distributeur principal y est allé de ses aveux incroyables et circonstanciés.



Si le dispositif de surveillance de la Direction du commerce intérieur est remis en question, le produit est venu par contre de la Guinée voisine.



