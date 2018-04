Affaire des garçons mutilés au sexe à Yeumbeul Sud, la piste d’une pratique mystique se précise L’une des thèses du double drame survenu jeudi dernier, dans une maison abandonnée au quartier Afia de Bolé Mbaye, consistant à privilégier le mobile d’un jeu de circoncision qui a mal tourné, concernant les deux garçons C. Ciss, 3 ans et son camarade de jeu K. Sané 4 ans, a été écartée au profit de celle d’une supposée pratique mystique avec prélèvement d’organes.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Avril 2018 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

Alertés au lendemain du double drame, les policiers ont effectué une fouille systématique et minutieuse du bâtiment abandonné et ont pu retrouver des indices susceptibles d’asseoir la thèse de pratiques mystiques avec prélèvement d’organes sur les bambins.



Outre la découverte de beaucoup de traces de sang et du prépuce du sexe de l’un des gamins, rapportent nos sources, les enquêteurs ont en effet mis la main sur une écharpe de couleur rouge, qui aurait servi à bâillonner les deux bouts de chou, et une grosse pierre que le ou les malfaiteurs auraient utilisé pour assommer les petits.



Ce qui a poussé les enquêteurs à se focaliser sur la piste de prélèvement d’organes humains et soupçonner le bonhomme inconnu avant de se lancer à ses trousses.









Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook