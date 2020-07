Affaire des gazelles Oryx - Ranérou prévient et donne un ultimatum Ranerou donne un ultimatum pour le retour des gazelles Oryx. Par la voix du Président du Conseil départemental de Ranerou Aliou Demba Sow, les populations mettent en garde les autorités qui détiennent les gazelles.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 08:07 | | 0 commentaire(s)|

« Si les gazelles ne sont pas rendues dans les 15 jours, nous irons les chercher de force », a déclaré Aliou Demba Sow au journal L'Observateur.



Avec le transfert des gazelles qui avait suscité beaucoup de débats, il s'est avéré que plusieurs ministres et privés en détenaient.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos