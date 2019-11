Affaire des munitions saisies à Pire: 4500 cartouches d'Ak47 ont été volées à la base militaires de Ouakam

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2019 à 07:52 | | 0 commentaire(s)|

On n‘en sait un peu plus sur la cargaison de munitions de guerre saisie dans la nuit du 25 au 27 octobre par la brigade de gendarmerie de Pire (Thiès). Il s’agit de 4500 cartouches d’Ak47, un fusil d’assaut utilisé le plus souvent pendant les "grands conflits". Le quotidien « Libération » révèle dans sa livraison du jour que la gendarmerie a formellement établi que les munitions ont été volées dans l’armurerie de la base militaire de Ouakam. Un soldat de première classe du nom de B. Sangaré serait le cerveau de l’affaire. Il a été cité par un des deux transporteurs arrêtés. Il a réussi à prendre la fuite, et d’après le journal, son téléphone a été « borné » au… Mali. Des sources autorisées renseignent que ses supérieurs hiérarchiques ont été interrogés après l’ouverture par le parquet de Thiès d’une enquête pour association de malfaiteurs et vol commis dans une caserne de l’armée.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos