Affaire des munitions volées à la base militaires de Ouakam: l'enquête privilégie la piste terroriste

L'affaire des munitions volées à la base militaire de Ouakam connaît un nouveau rebondissement. Selon le quotidien « Libération », le Procureur a ouvert, hier, une information judiciaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et détention illégale d'armes en vue de la commission d'actes terroristes.

Ces munitions de guerre d’un total de 4500 cartouches Ak47, ont été saisies sur la RN1 dans la nuit du 25 au 27 octobre par la brigade de gendarmerie de Pire (Thiès). La cargaison avait pour destination la Mauritanie et devrait transiter par le poste frontalier Rosso-Sénégal.

Le Procureur qui privilégie la piste terroriste a aussi requis le mandat de dépôt contre Macky Taal Ndiaye et Ameth Ndiaye, les deux convoyeurs arrêtés. Les deux mis en cause feront face, aujourd'hui, au Doyen des juges, selon le journal.



