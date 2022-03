Affaire des passeports diplomatiques: Les députés Boubacar Biaye, Mamadou Sall seront fixés sur leur sort le 17 mars prochain

Les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall, cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques, seront fixés sur leur sort le 17 mars prochain. D’après ‘’Les Echos’’, ils feront face au juge avec leurs coaccusés Sadio Dansokho et l’homme d’affaires El Hadji Diadji Condé.



Ainsi, promet-on, ce ne sera pas une mince affaire pour les députés. Puisqu’il leur faudra de sérieux arguments pour se tirer des griffes des juges ou plutôt du Parquet.



Aussi, ces mis en causes risquent gros si les chefs d’inculpation visés par le Parquet sont retenus par le tribunal. A noter que Biaye et Cie sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentifiées.