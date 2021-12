Affaire des passeports diplomatiques: trois nouvelles personnes arrêtées par la Dic

L’enquête sur le trafic présumé de passeports diplomatiques qui touche les deux députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye commence à avoir des résultats.



Deux agents du ministère des Affaires étrangères et une autre personne détentrice d’un passeport diplomatique ont été cueillis par la Division des investigations criminelles (DIC). Ils sont placés en garde à vue et seront déférés au parquet, renseigne leSoleil.sn.



Les députés mis en cause feront face au juge le 21 décembre prochain.