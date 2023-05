Affaire des pécheurs de Cayar et de Mboro : Le procès renvoyé pour une audience spéciale Le Grand Panel-Enième renvoi du procès relatif aux affaires des 40 pêcheurs de Cayar et de Mboro. Cette affaire, initialement prévue, n’a pas encore été jugée. Elle a été renvoyée le vendredi 5 mai prochain par le juge du tribunal de grande instance de Thiès pour une audience spéciale. Ce, à cause du nombre impressionnant des personnes impliquées dans cette affaire.

Ce sont au total, une quarantaine de pêcheurs des deux localités qui avaient été placés sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires, destruction de biens appartenant à autrui.



Les violents affrontements entre pêcheurs dans la nuit du 1er au 2 avril ont causé la mort d’un jeune pêcheur, Mohamed Lamine Niang. Plusieurs blessés ont été aussi enregistrés.



Faisant face à la presse, le procureur du tribunal de grande instance de Thiès en l’occurrence Cheikh Dieng avait soutenu que ces événements, avec leur extension sur le continent à Mboro, puis à Cayar, ont occasionné des violences physiques graves sur des personnes, ainsi que des dégradations de biens dans ces localités.



Mieux, il avait ajouté que des investigations exhaustives ont été immédiatement menées et ont conduit à l’interpellation d’une vingtaine de mis en cause à Cayar et plus d’une dizaine à Mboro.



