Affaire des présumés terroristes sénégalais : Qui sont les présumés financiers du groupe ?

Il ressort des déclarations des différents acteurs du dossier, que le groupe avait trois principaux bailleurs de fonds. Le premier est Moustapha Diop dit Abu Hatem.



Présenté comme le ‘’patron’’ des Sénégalais combattants à Syrte, Abu Hatem était apparu dans une vidéo de propagande de l’Etat Islamique. Blessé pendant les combats, il était sur fauteuil roulant et, selon des témoignages, il aurait été tué.



Tout comme Abdourahmane Mendy, l’autre bailleur. Très actif sur Facebook à un moment donné, ce fou furieux tenait des discours incendiaires dans les réseaux sociaux. En plus de poster les photos de combattants sénégalais tués au combat en Lybie.



C’est lui qui a annoncé, photos à l’appui, la mort de Zaid Ba et de Assane Diène, entres autres.











