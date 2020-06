Affaire des sextapes: Les acteurs placés sous mandat de dépôt et seront jugés jeudi prochain

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juin 2020 à 19:27 | | 0 commentaire(s)|

A l’exception d’un suspect, tous les mis en cause dans l’affaire dite des sextapes, tournées à la Cité Keur Gorgui et aux Maristes, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés devant le tribunal des flagrants délits, ce jeudi.



A retenir que la bande d’adolescents mis en cause dans l’affaire des sextapes diffusés sur les réseaux sociaux, a fait face au procureur ce mardi, après qu’ils ont été déférés vendredi dernier.



Les acteurs des sextapes, accusés d’avoir loué des appartements pour des orgies sexuelles, sont poursuivis pour délits de collecte et diffusion d’images à caractère pornographique par le biais d’un système informatique, incitation à la débauche, détournement de mineures et conduite sans permis.



