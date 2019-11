Affaire des talibés enchaînés : Le maître coranique et Cie auraient bénéficié d'une liberté provisoire Alors que le procureur a requis une condamnation de 2 ans, dont 2 mois ferme, contre le maître coranique Cheikhouna Guèye dit Khadim, ce dernier et ses co-accusés auraient été libérés. C’est ce que révèle, en effet, Sud Quotidien, repris par seneweb, indiquant que les mis en cause auraient bénéficié finalement d'une liberté provisoire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019

Le marabout et ses co-accusés étaient attraits hier devant la barre du Tribunal de grande instance de Louga, pour mise en danger de la vie d'autrui, violence et voie de fait et complicité et L'affaire avait été mise en délibéré jusqu’au 4 décembre prochain. Des souteneurs du marabout ont alors saccagé le tribunal de Louga pour protester contre l’arrestation du marabout.

