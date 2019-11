Affaire des talibés enchaînés: Seydi Gassama très remonté Le directeur exécutif d'Amnesty international ne cesse de multiplier les tweets en faveur des droits des enfants depuis la nouvelle de l'arrestation du maître coranique et de ses complices.

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 10:23

" Est-ce l'image de l'islam et de la société sénégalaise que nous voulons envoyer au reste du monde? " s'interroge t-il, Image à l'appui. Cela fait suite aux vagues de protestations contre l'arrestation de Oustaz khadim Guèye, du soudeur métallique qui fabriquait les menottes et de 4 parents dont 2 femmes.



Comme pour balayer d'un revers de mains les arguments en faveur du maître coranique, Seydi Gassama fait appel au Coran en partageant un verset: "TAHA (c'est un nom du Prophète Psl) NOUS N'AVONS POINT FAIT DESCENDRE SUR TOI LE CORAN POUR QUE TU SOIS MALHEUREUX" SOURATE TAHA (20), VERSETS 1 ET 2.



Auparavant, il avait émis le souhait de voir justice être faite sur cette affaire: " le procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Louga a fait son travail. il appartient au juge d'appliquer ", argue-t-il.



Avant d'ajouter que pour protéger les enfants contre la maltraitance, la police et la gendarmerie doivent être instruites de faire des descentes régulières et inopinées dans les daaras, pour arrêter et déférer à la justice les maîtres coraniques qui se livrent à ces pratiques.



