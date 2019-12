Affaire des talibés enchaînés: le maître coranique Khadim Gueye à l’écoute du tribunal de Louga

Le maitre coranique Cheikhouna Gueye dit Khadim; arrêté par la gendarmerie de Coki, pour avoir enchaîné ses disciples sera fixé sur son sort aujourd’hui, en même temps que le menuisier métallique qui lui livrait les chaînes et les quatre (4) parents des talibés. Ils risquent une condamnation de 2 ans, dont 2 mois ferme.



Mercredi 27 novembre, jour du procès, les maîtres coraniques et autres disciples mourides avaient défoncé la porte du tribunal et saccagé l'intérieur des lieux en signe de protestation contre leur arrestation. Des images qui avaient fait réagir le ministre de la Justice, l'Union des magistrats du Sénégal (Ums) et l'Ordre des avocats.



En guise d’apaisement, le Khalife général des mourides Serigne Mountakha a, dans un message transmis par son émissaire à Louga, appelé tous les disciples mourides d’éviter la violence et de rester chez eux. Dans une déclaration vidéo publiée sur internet, ces derniers ont promis d’appliquer à la lettre ce diguël (recommandation).





