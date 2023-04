Affaire des terroristes de Kidira : Le Doyen des juges coupe la poire en deux Deux inculpés renvoyés en chambre criminelle, autant blanchis à la faveur d’un non-lieu. C’est la décision du Doyen des juges au terme de l’instruction de l’affaire des terroristes présumés déclenchée en janvier 2021 à Wouro Himadou, un village de la commune de Kidira, avec l’arrestation de Demba Sow, Amadou Boury Diallo et Belko Diallo. Un quatrième suspect, Siradji Labor, sera interpellé plus tard.

Le journal rapporte qu’il a nié les faits, mais il a été trahi par des éléments sonores retrouvés dans cinq téléphones portables saisis dans sa boutique.



Les renseignements généraux ont également soufflé aux gendarmes le nom d’un autre commerçant : Siradji Labor. Ce dernier, révèlent les enquêteurs, avait des liens avec les réseaux djihadistes et était en contact avec Abou Moussa.



Face aux gendarmes, il a balayé les accusations portées contre lui en affirmant, par exemple, qu’il ne connaît pas Abou Moussa. Interrogé au fond par le Doyen des juges, il a maintenu ses dénégations.



Les huit téléphones portables saisis sur lui et contenant les captures de cartes d’identité et de passeports de personnes de différentes nationalités ainsi qu’un enregistrement audio où Abou Moussa le met en rapport avec un candidat djihadiste, ne plaideront pas en sa faveur.



Dans son ordonnance de renvoi pris le 23 mars et cité par "L’Observateur" dans son édition de ce samedi, le patron du premier cabinet d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Dakar, a décidé de renvoyer Demba Sow et Siradji Labor devant la Chambre criminelle pour affiliation à un groupe terroriste et appui à une organisation terroriste.



Amadou Boury Diallo et Belko Diallo, inculpés en même temps que ces derniers, ont pour leur part obtenu un non-lieu. "L’Observateur" rapporte que le juge les a blanchis faute de preuves insuffisantes. Le premier était l’assistant de Demba Sow dans sa boutique tandis que le second tenait une gargote non loin de là. Les enquêteurs n’ont pas pu établir un lien entre eux et les membres présumés des réseaux djihadistes ciblés.



Le parquet avait également visé X. Mais celui-ci n’a pas été identifié au terme de l’instruction. Le Doyen des juges va ainsi transmettre le dossier au procureur de la République. À charge à ce dernier de l’enrôler pour le procès devant la Chambre criminelle.











