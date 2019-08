Affaire du Commissaire Sangaré: le ministre Abdoulaye Diouf Sarr « choqué »

L’affaire du Commissaire Bara Sangaré, accusé d’abus de pouvoir sur le Docteur Cheikhouna Gaye de la pharmacie Fadhilou Mbacké sise à la Patte d’Oie (Dakar), n’a pas laissé insensible le ministre de la Santé et de l’Action sociale. Abdoulaye Diouf Sarr s’est rendu sur les lieux hier dans l’après-midi, pour témoigner de son soutien au personnel. Ce qui s’est passé, a-t-il confié aux médias, « est inadmissible. Comme tous les Sénégalais, j’ai été choqué. Des faits pareils ne doivent pas se produire ».



« Je suis venu m’enquérir de la situation, mais aussi marquer ma solidarité à un membre de ma famille qui a été affecté. L’Etat a confié la mission de distribution des médicaments aux pharmaciens, qui en ont le monopole. Inadmissible simplement. Je ne veux pas commenter outre mesure. Mais je pense que tous les Sénégalais ont été choqués. Comme moi, effectivement, j’ai été choqué », a ajouté Abdoulaye Diouf Sarr. Et de souligner qu’il s’est entretenu avec Mame Mbacké Sène, gérante de la boîte, « dans le secret d’un bureau », concernant ce qui s’est passé dans sa pharmacie.



Pour sa part, la gérante a informé que l’établissement sera fermée jusqu’à nouvel ordre, en signe de protestation.



