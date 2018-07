Affaire du "Mouquets" : Abba Mbaye et son frère jugés jeudi prochain

Présentés au procureur de la République à la suite de l’incident du « Mouquets Babacar Mbaye, dit Abba Mbaye et son frère ont été placés sous mandat de dépôt hier en début d’après-midi à la Maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis. Ils seront jugé jeudi prochain pour les délits d’outrage à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions et rébellion.



Pour rappel, le responsable socialiste, proche de Khalifa Sall et son frère gérant du "Mouquets" (une pâtisserie familiale, ndlr), auraient refusé l’introduction des agents de police dans leur établissement dans le cadre d’un contrôle de routine, hier, vers 2 heures du matin. D’autres informations font part de la poursuite par les limiers d’un suspect qui aurait trouvé refuge dans la boîte. Une altercation s’en est suivie après le refus des Mbaye d’accueillir les limiers, estimant que son restaurant est un lieu privé.











Leral.net

