Affaire du Pont Sermat de Richard Toll : les 22 jeunes arrêtés devant le juge aujourd’hui Les 22 jeunes qui avaient été arrêtés lors d’une manifestation pour la reprise des travaux du Pont Sermat à Richard Toll feront face au juge ce jeudi 2 janvier 2020. Ils sont poursuivis pour détérioration de biens appartenant à autrui, trouble à l’ordre public et voie de fait, entre autres.

Toutefois, le maire de Richard Toll, Amadou M. Diop a annoncé que ces travaux vont démarrer avant le 20 de ce mois. D’ailleurs, a-t-il affirmé sur la RFM, « au moment où ces jeunes manifestaient la situation était déjà décantée ».

Et d’ajouter, « nous ne sommes pas partie civile dans cette affaire, contrairement à l’entreprise en charge de ces travaux. Ces jeunes sont nos enfants. Nous allons plutôt faire notre possible pour qu’ils soient libérés ».



