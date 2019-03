Affaire du braquage à Jaxaay 2 vers 4h près de Sedima: Et s’il s’agissait du «commando» du redoutable braqueur écroué Banda Dabo ? Au regard du modus operandi du «commando» de 11 braqueurs de la station d’essence Shell, sise à Jaxaay, près de l’usine Sedima, l’on est tenté de croire que c’est la même bande qui avait attaqué le siège de Ecobank à Yeumbeul Sud et emporté le coffre-fort contenant 111 millions Cfa, avant de le vider et de l’abandonner dans la bande des filaos de la cité Gadaye de Guédiawaye. Tout comme l’arme à feu de service du vigile de garde (pistolet automatique brûlé) ainsi que le véhicule double-cabine volé à un agent d’un ministère domicilié à Keur Massar.

Des brigands encagoulés avaient également utilisé la même méthode et tenté de dévaliser une boutique multiservices à Golf Sud. Mais ils avaient été freinés dans leur élan par des éléments de la police de Golf Sud. Et il s’en était suivi des échanges de coups de feu de part et d’autre.



Ainsi, un des éléments du même gang, identifié plus tard sous le nom de Banda Dabo, blessé par balle, avait été rattrapé par les flics, alors qu’il avait mis du temps à ressortir des locaux de la boutique de transfert d’argent et courait comme un dératé pour tenter de rejoindre le véhicule type 4x4 L200 de ses compagnons, qui avait démarré en trombe, en quittant les lieux.



Et comme les braqueurs d’Ecobank de Yeumbeul, ils avaient abandonné, durant la même nuit du braquage avorté de l’agence multiservices, près de la pharmacie sise à Golf Sud, le véhicule L200 double-cabine de couleur blanche, sans plaque d’immatriculation. C’était le mardi 12 septembre 2017, vers 17h.



Un ex-compagnon d’Ino et d’Alex arrêté en 2017, suite à un braquage raté d’une agence multiservice à Golf Sud



Face aux flics de la Su de Dakar, qui avaient à l’époque hérité de l’enquête de leurs collègues de Golf Sud, il était ressorti que le braqueur Banda Dabo, né en 1959, à Boussoungi en Casamance, a participé à plusieurs cambriolages et vols à main armée dans beaucoup d’agences d’établissements financiers du pays.



Il fut également l’ex-chef de groupe des amis d’Ino et d’Alex, entre autres. Mais, ils se sont séparés, au fil du temps, suite à un clash. Cela a poussé Ino et son compagnon de guerre Alex à monter leur propre groupe avec d’autres sanguinaires malfaiteurs. Banda Dabo a également monté plusieurs gangs et recruté de jeunes brigands, qui sont devenus par la force des choses, des braqueurs professionnels. Il est dépeint comme un vrai caïd doublé de spécialiste des opérations de cambriolage et braquage à main armée. Il est également présenté comme un «sergent-recruteur» et formateur de jeunes brigands.



Selon toujours nos sources, Banda opère depuis 1996 ou 1998 dans le milieu interlope du pays. Mais, vu son âge avancé, (58 ans), il a perdu de sa fraîcheur physique, mais il devient la tête pensante ou le cerveau des opérations de ses éléments. «Banda Dabo n’est plus très actif sur le terrain. Il se contente de donner des ordres ou des instructions à ses lieutenants quand ces derniers opèrent ou doivent aller à la pêche. C’est un gros morceau, un as du braquage des banques et grands magasins qui est entre les mains de la police», ont soutenu nos informateurs.



Alassane Sy dit Alex, présenté comme un des chefs de cette bande, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité avec 13 autres de ses coaccusés. Il s'agit de Cheikh Bâ, Banda Dabo, Fodé Cissé, Demba Ndiaye, Alassane Sy, Ameth dit Ifra Sow, Oumar Ndary Sow, Idrissa Kâ, Mamadou Sané dit Fily, Djiby Bâ, Papa Ndiaye, Oumar Guèye, Sadio Diallo et Cheikh Bâ dit Ousmane Peulh. Les trois derniers nommés, qui avaient bénéficié d'une liberté provisoire, n'ont pas comparu et ont été condamnés par contumace. La Cour a aussi prononcé 13 acquittements et condamné quatre personnes à des peines à temps de 8 ans contre Ameth Diop et Mamadou Makhtar Sow et 5 ans avec sursis contre Yérim Anta Mbaye et Mame Cheikh Lô. La Cour a aussi accordé à l'Etat le franc symbolique et à Mme Brunet, qui s'est constituée partie civile, la somme de 2.400.000 francs Cfa.



Le gangster muet sur l’identité de ses coauteurs braqueurs en fuite



Durant son face-à-face avec les enquêteurs, soufflent nos informateurs proches du dossier, Banda Dabo est resté muet comme une carpe sur l’identité et l’adresse de ses compères en fuite. Le malfaiteur a refusé systématiquement de dénoncer ses compagnons et a presque envoyé promener les teigneux enquêteurs policiers. «Ne vous fatiguez pas ! Faites ce que vous voulez de moi ! Je suis même prêt à vous ordonner de me taper et de me torturer. Même si la loi l’interdit. Mais, je ne vous dirais absolument rien sur mes compagnons en fuite. Je sais que les carottes sont cuites pour moi», aurait-il soutenu devant nos sources. Autant de raisons qui devraient orienter les enquêteurs sur le récent braquage à Jaxaay vers la piste du «commando» du braqueur en série écroué, Banda Dabo.













Les Echos

